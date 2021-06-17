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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ТУРЦИЕЙ ОБСУЖДЕНО НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
17:54 17.06.2021
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 17 июня 2021 г. встретился с делегацией Турецко-белорусского совета делового сотрудничества при Совете по внешнеэкономическим связям Турции (ДЕЙК) во главе с председателем Йылмазом Сойджаном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в состав турецкой делегации вошли представители руководства крупнейших турецких компаний, работающих в сфере автомобильной и химической промышленности, строительства, логистики, а также совместного турецко-белорусского предприятия Polesie TR.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам стратегического развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Беларуси и Турции в рамках реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств. Турецкой стороной высказаны предложения по реализации проектов в сферах транспорта и инфраструктуры. Также обсуждены меры по созданию условий для увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций.
Встреча состоялась в рамках визита делегации Турецко-белорусского совета делового сотрудничества в Беларусь, проходящего 16-18 июня 2021 г. Программой визита предусмотрены встречи с руководством министерств экономики, транспорта и коммуникаций, мероприятия на базе Национального агентства инвестиций и приватизации, НАН Беларуси, Банка развития, а также переговоры с руководством белорусских вузов.
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