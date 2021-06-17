МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ДВЕ УКРАИНСКИЕ КОМПАНИИ РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТЬ В СЭЗ "ГОМЕЛЬ-РАТОН" ПРОИЗВОДСТВО

15:22 17.06.2021 В администрации СЭЗ "Гомель-Ратон" 16 июня состоялись переговоры с представителями украинских компаний ООО «Эколайт Украина» и ООО «Салди Сервис». Как сообщает сайт СЭЗ, в ходе встречи обсуждалась возможность организации производства на территории гомельской свободной экономической зоны и условия ведения бизнеса в рамках специального правового режима СЭЗ.