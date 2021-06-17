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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДВЕ УКРАИНСКИЕ КОМПАНИИ РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТЬ В СЭЗ "ГОМЕЛЬ-РАТОН" ПРОИЗВОДСТВО
15:22 17.06.2021
В администрации СЭЗ "Гомель-Ратон" 16 июня состоялись переговоры с представителями украинских компаний ООО «Эколайт Украина» и ООО «Салди Сервис».
Как сообщает сайт СЭЗ, в ходе встречи обсуждалась возможность организации производства на территории гомельской свободной экономической зоны и условия ведения бизнеса в рамках специального правового режима СЭЗ.
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