Беларусь всегда открыта для предложений по экономическому и инвестиционному взаимодействию. Об этом 16 июня 2021 г. заявил Министр экономики Александр Червяков на встрече с послом Турции в Беларуси Мустафой Озджан и представителями Турецко-белорусского совета делового сотрудничества при Совете по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK).

По словам министра экономики, Беларусь придавала и придает большое значение развитию международного сотрудничества в различных сферах и выступает за постоянный диалог со всеми странами мира по широкому спектру вопросов.

«Наши регулярные контакты демонстрируют стремление к повышению эффективности торгово-экономического сотрудничества с Турцией, создают необходимые условия для его активизации, а также позволяют реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и находить новые формы работы», – рассказал Александр Червяков.

Как сообщает сайт Минэкономики, на встрече представители турецкого делового круга проявили заинтересованность к конкретным инвестиционным проектам в Республике Беларусь. Директор Национального агентства инвестиций и приватизации Дмитрий Красовский выразил готовность представить примеры таких проектов на отдельной встрече.

Александр Червяков заверил, что «Министерство экономики прилагает все усилия, чтобы сделать условия ведения бизнеса в Беларуси максимально комфортными. Несмотря на то, что многое в инвестиционном климате было изменено за последние 10 лет в лучшую сторону, в планах еще много того, что предстоит сделать.

В настоящее время проводится работа по корректировке Закона «Об инвестициях». Комплексная корректировка направлена на повышение защиты прав собственности инвестора, в том числе путем введения «стабилизационной оговорки». Она гарантирует инвестору, заключившему инвестиционный договор с Республикой Беларусь, стабильность условий в сфере налогообложения».

Далее министр экономики детально пообщался с каждым бизнесменом на тему перспектив сотрудничества и налаживания контактов под каждый проект, в том числе в сферах машиностроения, инфраструктурного строительства, логистики, производства химической продукции и др.