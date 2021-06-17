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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ВСЕГДА ОТКРЫТА ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И ИНВЕСТИЦИОННОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ – МИНИСТР ЭКОНОМИКИ
14:34 17.06.2021
Беларусь всегда открыта для предложений по экономическому и инвестиционному взаимодействию. Об этом 16 июня 2021 г. заявил Министр экономики Александр Червяков на встрече с послом Турции в Беларуси Мустафой Озджан и представителями Турецко-белорусского совета делового сотрудничества при Совете по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK).
По словам министра экономики, Беларусь придавала и придает большое значение развитию международного сотрудничества в различных сферах и выступает за постоянный диалог со всеми странами мира по широкому спектру вопросов.
«Наши регулярные контакты демонстрируют стремление к повышению эффективности торгово-экономического сотрудничества с Турцией, создают необходимые условия для его активизации, а также позволяют реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и находить новые формы работы», – рассказал Александр Червяков.
Как сообщает сайт Минэкономики, на встрече представители турецкого делового круга проявили заинтересованность к конкретным инвестиционным проектам в Республике Беларусь. Директор Национального агентства инвестиций и приватизации Дмитрий Красовский выразил готовность представить примеры таких проектов на отдельной встрече.
Александр Червяков заверил, что «Министерство экономики прилагает все усилия, чтобы сделать условия ведения бизнеса в Беларуси максимально комфортными. Несмотря на то, что многое в инвестиционном климате было изменено за последние 10 лет в лучшую сторону, в планах еще много того, что предстоит сделать.
В настоящее время проводится работа по корректировке Закона «Об инвестициях». Комплексная корректировка направлена на повышение защиты прав собственности инвестора, в том числе путем введения «стабилизационной оговорки». Она гарантирует инвестору, заключившему инвестиционный договор с Республикой Беларусь, стабильность условий в сфере налогообложения».
Далее министр экономики детально пообщался с каждым бизнесменом на тему перспектив сотрудничества и налаживания контактов под каждый проект, в том числе в сферах машиностроения, инфраструктурного строительства, логистики, производства химической продукции и др.
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