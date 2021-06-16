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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ХОЛДИНГ «АМКОДОР» И АО «РОСАГРОЛИЗИНГ» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ


11:42 17.06.2021

ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» и АО «Росагролизинг» 16 июня заключили соглашение о долговременном стратегическом сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, документ подписан в целях развития рынка техники специального назначения Союзного государства с использованием финансовых инструментов лизинга.

Соглашение будет способствовать удовлетворению реального потребительского спроса в РФ на машины АМКОДОР. В том числе и за счет взаимного обмена информацией как о запросах потребителей специальной техники, так и о технико-экономических и конкурентных преимуществах машин холдинга.
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