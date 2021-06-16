МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ХОЛДИНГ «АМКОДОР» И АО «РОСАГРОЛИЗИНГ» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

11:42 17.06.2021 ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» и АО «Росагролизинг» 16 июня заключили соглашение о долговременном стратегическом сотрудничестве. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, документ подписан в целях развития рынка техники специального назначения Союзного государства с использованием финансовых инструментов лизинга. Соглашение будет способствовать удовлетворению реального потребительского спроса в РФ на машины АМКОДОР. В том числе и за счет взаимного обмена информацией как о запросах потребителей специальной техники, так и о технико-экономических и конкурентных преимуществах машин холдинга.