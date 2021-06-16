Представители холдинга «Белорусская цементная компания» и ООО «БЦК-Украина» приняли участие в Весеннем строительном форуме, который проходил 26-28 мая во Львовском Дворце искусств.

«В рамках форума состоялись переговоры с представителями компаний из Львовского, Волынского и Закарпатского регионов. По итогам встреч подписаны контракты на поставку продукции БЦК во Львов, Тячев, Тересву, Ковель и Луцк», - рассказала начальник управления по внешнеэкономической деятельности Ольга Врублевская.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, Весенний строительный форум во Львове - это крупнейшая в западном регионе Украины площадка для встречи производителей, дилеров и дистрибьюторов современных технологий и стройматериалов, где презентуются современная строительная продукция, новейшие технологии и сервисные предложения как украинских, так и зарубежных компаний. На этот раз форум собрал более 30 участников.

Напомним, весной Белорусская цементная компания открыла свое представительство в Украине. Презентация ООО «Белорусская цементная компания – Украина» состоялась на Международной строительной выставке InterBuildExpo-2021, которая прошла в Киеве 17-19 марта.