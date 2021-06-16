|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКО-ИРАКСКИЕ МЕЖМИДОВСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОШЛИ В БАГДАДЕ
18:01 16.06.2021
Очередной раунд белорусско-иракских межмидовских политических консультаций с участием заместителя министра иностранных дел Беларуси Николая Борисевича и первого заместителя министра иностранных дел Ирака Низара аль-Хейраллы прошел 14 июня 2021 г. в Багдаде.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе консультаций обсужден широкий спектр вопросов белорусско-иракских отношений, включая сотрудничество в сфере образования, гуманитарной области, а также совершенствование договорно-правовой базы. Особый акцент был сделан на активизации торгово-экономических отношений как приоритетном направлении сотрудничества между двумя странами.
14-15 июня 2021 г. состоялись также встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси с министрами промышленности и шахт, сельского хозяйства, торговли, образования и научных исследований Ирака, а также с президентом Торговой палаты Багдада и ректором Багдадского университета.
По итогам переговоров достигнуты договоренности об обсуждении в ближайшее время на уровне руководства профильных министерств конкретных направлений двустороннего сотрудничества в промышленной кооперации, сельском хозяйстве, образовании. Иракская сторона подтвердила готовность в кратчайшие сроки направить в Беларусь делегацию деловых кругов в рамках развития контактов по линии торговых палат двух стран.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2021
Курсы в банках
на 16.06.2021
Конвертация в банках
на 16.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте