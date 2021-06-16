Очередной раунд белорусско-иракских межмидовских политических консультаций с участием заместителя министра иностранных дел Беларуси Николая Борисевича и первого заместителя министра иностранных дел Ирака Низара аль-Хейраллы прошел 14 июня 2021 г. в Багдаде.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе консультаций обсужден широкий спектр вопросов белорусско-иракских отношений, включая сотрудничество в сфере образования, гуманитарной области, а также совершенствование договорно-правовой базы. Особый акцент был сделан на активизации торгово-экономических отношений как приоритетном направлении сотрудничества между двумя странами.

14-15 июня 2021 г. состоялись также встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси с министрами промышленности и шахт, сельского хозяйства, торговли, образования и научных исследований Ирака, а также с президентом Торговой палаты Багдада и ректором Багдадского университета.

По итогам переговоров достигнуты договоренности об обсуждении в ближайшее время на уровне руководства профильных министерств конкретных направлений двустороннего сотрудничества в промышленной кооперации, сельском хозяйстве, образовании. Иракская сторона подтвердила готовность в кратчайшие сроки направить в Беларусь делегацию деловых кругов в рамках развития контактов по линии торговых палат двух стран.