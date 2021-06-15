МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПИНСКОЕ «ПОЛЕСЬЕ» ПРЕЗЕНТОВАНО НА МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЗНЕС-ПЛАТФОРМЕ ПО АУТСОРСИНГУ ЛЕГПРОМА В МОСКВЕ

09:09 16.06.2021 Пинское «Полесье» презентовано на Международной бизнес-платформе по аутсорсингу легкой промышленности Bee-together.ru в Москве. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», белорусское предприятие впервые участвовало в Bee-together.ru с презентацией всех производственных мощностей. Сейчас идет этап тщательной обработки всех лидов с тем, чтобы максимально расширить круг новых партнеров компании. На форуме, кроме Беларуси, были представлены 83 экспонента из России, Германии, Турции, Китая, Индии. Проект помогает предприятиям легпрома в короткий срок найти потенциальных заказчиков, провести с ними переговоры в удобном формате. На бизнес-платформе производители получают реальные заказы без работы на склад, а также возможность выгодно презентовать себя перед потенциальными клиентами.