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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПИНСКОЕ «ПОЛЕСЬЕ» ПРЕЗЕНТОВАНО НА МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЗНЕС-ПЛАТФОРМЕ ПО АУТСОРСИНГУ ЛЕГПРОМА В МОСКВЕ
09:09 16.06.2021
Пинское «Полесье» презентовано на Международной бизнес-платформе по аутсорсингу легкой промышленности Bee-together.ru в Москве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», белорусское предприятие впервые участвовало в Bee-together.ru с презентацией всех производственных мощностей.
Сейчас идет этап тщательной обработки всех лидов с тем, чтобы максимально расширить круг новых партнеров компании.
На форуме, кроме Беларуси, были представлены 83 экспонента из России, Германии, Турции, Китая, Индии. Проект помогает предприятиям легпрома в короткий срок найти потенциальных заказчиков, провести с ними переговоры в удобном формате. На бизнес-платформе производители получают реальные заказы без работы на склад, а также возможность выгодно презентовать себя перед потенциальными клиентами.
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