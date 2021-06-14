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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МАЗ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ СВОЕЙ ТЕХНИКИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


10:48 15.06.2021

Генеральный директор ООО «МАЗ-РУС» Сергей Корончик в рамках двухдневного визита на прошлой неделе в Саратов совместно с дилером Минского автомобильного завода в Саратовской области ООО «МоторкоАвто» обсудил с руководством отделения «СМП банк» в Саратове трехстороннее сотрудничество с целью продвижения продукции МАЗ в регионе и увеличения объема продаж.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗ, по итогам встречи стороны достигли договоренности о рассмотрении заключения договора факторинга, а также привлечения в качестве партнера лизинговой компании ООО «Тяжпромлизинг».

Представители Минского автомобильного завода обсудили с министром транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексеем Петаевым вопросы развития пассажирских перевозок в Саратовском регионе. Надо отметить, что автобусы производства МАЗ, поставленные ООО «Моторком» в Саратовскую область в 2010 году, за время работы показали хорошие эксплуатационные качества. В ближайшие два года правительство Саратовской области планирует провести обновление парка автобусов. В связи с этим, учитывая опыт работы пассажирской техники в Беларуси и регионах России, стороны обсудили возможности приобретения Саратовской областью автобусов и электробусов МАЗ.

Кроме того, программа визита включала встречи с руководителями городских муниципальных предприятий, во время которых стороны отметили, что удовлетворены работой и эксплуатационными качествами самосвалов МАЗ-650126, поставленных ООО «МоторкомАвто» в 2019 году, и готовы продолжить сотрудничество по вопросу дальнейшего приобретения автотехники МАЗ.

Завершили двухдневный визит переговоры с бизнесменами и руководителями предприятий агропромышленной и строительной отраслей. Во время круглого стола с участием заместителя главного конструктора ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Алексеем Микульчиком обсуждались характеристики и востребованность на рынке новой модели зерновоза МАЗ, который планируется запустить в серийное производство к концу 2021 года.
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