|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАЗ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ СВОЕЙ ТЕХНИКИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10:48 15.06.2021
Генеральный директор ООО «МАЗ-РУС» Сергей Корончик в рамках двухдневного визита на прошлой неделе в Саратов совместно с дилером Минского автомобильного завода в Саратовской области ООО «МоторкоАвто» обсудил с руководством отделения «СМП банк» в Саратове трехстороннее сотрудничество с целью продвижения продукции МАЗ в регионе и увеличения объема продаж.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗ, по итогам встречи стороны достигли договоренности о рассмотрении заключения договора факторинга, а также привлечения в качестве партнера лизинговой компании ООО «Тяжпромлизинг».
Представители Минского автомобильного завода обсудили с министром транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексеем Петаевым вопросы развития пассажирских перевозок в Саратовском регионе. Надо отметить, что автобусы производства МАЗ, поставленные ООО «Моторком» в Саратовскую область в 2010 году, за время работы показали хорошие эксплуатационные качества. В ближайшие два года правительство Саратовской области планирует провести обновление парка автобусов. В связи с этим, учитывая опыт работы пассажирской техники в Беларуси и регионах России, стороны обсудили возможности приобретения Саратовской областью автобусов и электробусов МАЗ.
Кроме того, программа визита включала встречи с руководителями городских муниципальных предприятий, во время которых стороны отметили, что удовлетворены работой и эксплуатационными качествами самосвалов МАЗ-650126, поставленных ООО «МоторкомАвто» в 2019 году, и готовы продолжить сотрудничество по вопросу дальнейшего приобретения автотехники МАЗ.
Завершили двухдневный визит переговоры с бизнесменами и руководителями предприятий агропромышленной и строительной отраслей. Во время круглого стола с участием заместителя главного конструктора ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Алексеем Микульчиком обсуждались характеристики и востребованность на рынке новой модели зерновоза МАЗ, который планируется запустить в серийное производство к концу 2021 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 14.06.2021
Курсы в банках
на 15.06.2021
Конвертация в банках
на 15.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте