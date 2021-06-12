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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНИСТР ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ БЕЛАРУСИ ВЫСТУПИЛА НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 109-Й СЕССИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДА
09:07 15.06.2021
Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич 14 июня 2021 г. выступила с докладом на пленарном заседании 109-й сессии Международной конференции труда (МКТ), которое впервые проходит онлайн с 28 мая по 19 июня 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСМ в Минтруда и соцзащиты, в этом году дискуссия на пленарных заседаниях конференции посвящена вопросу влияния пандемии Covid-19 на сферу труда.
В докладе Ирины Костевич нашли отражение меры социально-трудовой политики Беларуси в условиях распространения пандемии Covid-19, направленные на минимизацию ее последствий, повышение доходов граждан, поддержание устойчивости рынка труда.
Среди указанных мер - выплата специальных ежемесячных надбавок медицинским и социальным работникам; установление доплат за счет республиканского бюджета до минимальной заработной платы работникам, находившимся в режиме неполной занятости или простое; сохранение социальных гарантий работникам, которые находились на больничном.
В качестве важнейшей тенденции на рынке труда Беларуси в период пандемии Ирина Костевич отметила активное использование в системе трудовых отношений новых гибких форм занятости, в особенности дистанционной работы.
Министр также проинформировала участников конференции о принятии государством дополнительных законодательных мер, обеспечивающих оперативность принятия решений в сфере трудовых отношений. Важной новацией для охраны здоровья работников стало предоставление им возможности в случае болезненного состояния, с согласия нанимателя использовать три дня отдыха без получения больничного листа.
По словам министра, принимаемые в Беларуси системные меры дали положительный эффект. Так, на протяжении всего периода пандемии в республике не было периодов массовых увольнений, уровень безработицы составил в 2020 году 4 процента, не было допущено снижение доходов населения.
Ирина Костевич подчеркнула сохранение актуальности повестки дня МОТ – обеспечение достойного труда для всех. В этой связи министр поддержала принятие итогового документа конференции по реагированию на кризис, вызванный пандемией COVID-19, который по ее словам, содержит четкие и понятные ориентиры для формирования мер социально-экономической политики.
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