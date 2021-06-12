Минский автомобильный завод посетила делегация правительства Санкт-Петербурга во главе с заместителем председателя комитета по внешним связям Андреем Хлутковым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, гости Санкт-Петербурга провели переговоры с руководством Минского автомобильного завода и посетили выставку новых моделей пассажирского транспорта МАЗ. Стороны рассмотрели основные вопросы сотрудничества, а также вопросы активизации торгово-экономического взаимодействия с Санкт-Петербургом, включая увеличение поставок белорусской машиностроительной продукции.

Не могла остаться незамеченной и положительная динамика развития двустороннего взаимодействия в этой сфере. Во время встречи было отмечено, что качество и комфорт минских автобусов уже успели оценить сотни тысяч петербуржцев. За время сотрудничества Минского автозавода с транспортным комплексом Санкт-Петербурга с 2009 года сюда поставлено сюда 1100 единиц пассажирской техники. Более того, в городе создаются даже отдельные монопарки, которые эксплуатируют автобусы преимущественно белорусского производства. Например, в Колпинский автобусный парк Санкт-Петербурга с 2014 года поставлено более 260 автобусов МАЗ. Примечательно и то, что Санкт-Петербург стал одним из первых городов, где на автобусный маршрут вышел инновационный автобус МАЗ третьего поколения с двигателем экологического класса Евро-6. Именно в этом мегаполисе проходил опытную эксплуатацию новейший электробус МАЗ 303Е10 с функцией ночной зарядки, а сейчас находится на испытаниях автобус МАЗ 303 с двигателем экологического класса Евро-5.

Большой интерес проявили члены делегации к представленным на выставке троллейбусам МАЗ с увеличенным автономным ходам. Планируется, что в сентябре этого года в Санкт-Петербурге будет объявлен конкурс на поставку троллейбусов. В связи с этим члены правительственной делегации Российской Федерации посетили производство электротранспорта МАЗ в Жодино, открытие которого состоялось в конце 2020 года. Планируется, что ежегодно здесь будут производиться более 300 троллейбусов МАЗ 203Т различных модификаций, в том числе с увеличенным автономным ходом, а также электробусы МАЗ 303E10. При этом сборка электротранспорта организована по полному циклу, включая сварочные, регулировочные и окрасочные работы.

Рынок Российской Федерации – один из стратегически важных для Минского автомобильного завода. А Санкт-Петербург и Ленинградская область – основные торговые партнеры Беларуси не только в Северо-Западном федеральном округе, но и в России в целом. Сюда традиционно поставляются грузовые автомобили и пассажирская техника МАЗ.