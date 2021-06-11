16 июня 2021 года в режиме онлайн пройдет Белорусско-казахстанский инвестиционный форум.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской торгово-промышленной палате, во время мероприятия будет представлена актуальная информация об инвестиционных возможностях Беларуси и Казахстана. Планируется обозначить перспективные направления двустороннего взаимодействия, в том числе на уровне регионов.

В программе состоялся выступления посла Казахстана в Беларуси Аскара Бейсенбаева, председателя Белорусской ТПП Владимира Улаховича, представителей комитета по инвестициям МИД Казахстана, комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, комитета экономики Минского областного исполнительного комитета, Брестского областного исполнительного комитета, концерна «Беллесбумпром» и других экспертов.

Форум организуют Белорусская торгово-промышленная палата совместно с посольством Казахстана в Беларуси. К участию в нем приглашаются представители белорусских предприятий и организаций.

Для проведения мероприятия будет использоваться платформа Zoom с одновременной трансляцией на YouTube-канале.

Начало мероприятия – 11.00, подключение участников – с 10.45 (ссылка на подключение будет направлена после прохождения регистрации.