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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
09:13 14.06.2021
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» расширяет сотрудничество с Псковской областью РФ. Именно этому был посвящен бизнес-форум, прошедший в Торгово-промышленной палате Псковской области.
«Использование биржевого механизма способно придать импульс развитию торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь и Псковской области Российской Федерации. При этом речь идет не только о поставках продукции псковских предприятий на белорусский рынок, но и третьих стран путем совершения транзитных сделок. Сейчас это один из самых востребованных инструментов у российских участников биржевых торгов», - заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в мероприятии приняли участие предприятия аграрного комплекса, деревообрабатывающей отрасли, а также ведущие производители товаров промышленного и потребительского назначения. По итогам бизнес-форума достигнуты договоренности о реализации на белорусской биржевой площадке широкого спектра пиломатериалов, маслосемян и продуктов их переработки, кормовых добавок, электротехнического оборудования, БОПЭТ-пленок и полиэстера, производимых псковскими компаниями.
Помимо этого, руководство ТПП Псковской области выразило готовность содействовать БУТБ в установлении деловых контактов с региональными ассоциациями предпринимателей и бизнес-союзами для организации совместных круглых столов, семинаров и презентаций в целях информирования представителей деловых кругов Псковской области о возможностях и преимуществах работы на белорусском рынке через торговую платформу БУТБ.
«К сожалению, ввиду объективных причин в прошлом году наш товарооборот с Республикой Беларусь заметно снизился. Поэтому сейчас важно использовать любую возможность для активизации торговых отношений и восстановления объемов взаимной торговли как минимум до уровня 2019 г. Считаю, что включение биржи в цепочку поставок будет способствовать достижению этой цели», – отметил президент ТПП Псковской области Владимир Зубов во время переговоров с делегацией БУТБ.
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