ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПРИЗВАЛ К НОВЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ И ПЕРСОНАЛЬНЫМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ


18:42 10.06.2021

Европейский парламент призвал ввести дополнительные санкции против Беларуси и отстранить ее от спортивных событий. Соответствующая резолюция была принята в четверг 626 голосами "за", 16 "против" и 36 "воздержались".

"Парламент призывает ЕС наказать причастных к принудительной посадке самолета в Минске 23 мая и задержанию журналиста Романа Протасевича. Евродепутаты решительно осуждают похищение самолета авиакомпании Ryanair как акт государственного терроризма и призывают освободить Протасевича и Софию Сапегу, а также всех других политических заключенных", - говорится в сообщении на сайте Европарламента. Которое цитирует "Европейская правда".

Резолюция призывает Совет ЕС как можно скорее ввести санкции против белорусских физических и юридических лиц, причастных к принудительной посадке самолета и похищению людей.

"Государства-члены также должны срочно приступить к разработке следующего пакета санкций против тех, кто в прошлом году участвовал или был соучастником фальсификаций на выборах и дальнейших нарушений прав человека в Беларуси", - говорится в тексте.

Кроме того, члены Европарламента призывают к быстрым экономическим и секторальным мерам, направленным на ключевые белорусские отрасли, в частности на сырье и нефтепродукты, калийную, металлургическую и деревообрабатывающую промышленность.

"Нужно строго отказать в финансовой поддержке режиму, отказать в любых новых кредитных линиях банкам страны, а инвестиции в инфраструктуру или экономические предприятия должны быть прекращены. Европейские финансовые учреждения не должны получать облигации или любой другой финансовый инструмент, выпущенный белорусским правительством и аффилированными государственными учреждениями", - говорится в резолюции.

В проекте резолюции также содержался призыв рассмотреть вопрос о временном исключении Беларуси из международной системы денежных переводов SWIFT, но на сайте Европарламента пока не уточняется, была ли принята эта поправка.

Резолюция также требует отстранения Беларуси от участия в международных спортивных организациях и международных мероприятиях, включая чемпионаты Европы и мира, и Олимпийские игры в Токио.

Депутаты Европарламента также призывают УЕФА забрать права на трансляцию Евро-2020 у белорусского государственного телевидения и бесплатно передать их независимому телевидению "Белсат".

Напомним, 4 июня Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам летать в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2021
валюта курс
EUR 3.0465
USD 2.5007
RUB 3.4694
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0383 -0.0082
USD 2.4976 -0.0031
RUB 3.4590 -0.0104
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0360 3.0410
USD 2.4950 2.5000
RUB 3.4500 3.4600
подробнее

Конвертация в банках
на 10.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2150 1.2180
EUR/RUB 87.7000 88.2000
USD/RUB 72.2000 72.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте