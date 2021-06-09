Планируется объединить усилия по развитию взаимной торговли Беларуси с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью России. Такая договоренность достигнута по итогам визита рабочей группы ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в Санкт-Петербург.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТТ, на базе СПб ТПП, которая является старейшим в России национальным бизнес-объединением, состоялась презентация возможностей белорусской биржевой площадки для представителей российского бизнеса.

Стороны намерены организовывать совместные семинары, деловые форумы, презентации и иные информационно-практические мероприятия, направленные на популяризацию биржевых инструментов и расширение их применения во взаимной торговле Беларуси и Санкт-Петербурга. В связи с этим СПб ТПП выразила готовность оказывать содействие БУТБ в привлечении на биржевые торги петербургских компаний, в первую очередь из числа членов палаты.

"Беларусь традиционно является одним из основных торгово-экономических партнеров Санкт-Петербурга. В 2020 г. наш взаимный товарооборот вплотную приблизился к 2 млрд USD, и это несмотря на негативные последствия пандемии. Уверена, что в текущем году на фоне восстановления деловой активности нам без труда удастся достичь еще более высоких результатов, в том числе благодаря росту биржевого сегмента", - отметила вице-президент СПб ТПП Екатерина Лебедева.