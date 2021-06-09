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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСОЛЬСТВО США В МИНСКЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТ С 16 ИЮНЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИЗ
10:10 10.06.2021
Посольство США в Минске возобновляет прием документов на получение студенческих, рабочих виз, а также гостевых виз для экстренных поездок (в связи с болезнью или смертью родственников).
Как сообщается в аккаунте посольства США в Instagram, ограниченное количество мест на собеседования будет открыто с 16 июня по 1 августа.
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