Посольство США в Минске возобновляет прием документов на получение студенческих, рабочих виз, а также гостевых виз для экстренных поездок (в связи с болезнью или смертью родственников).

Как сообщается в аккаунте посольства США в Instagram, ограниченное количество мест на собеседования будет открыто с 16 июня по 1 августа.