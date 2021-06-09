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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ ПРОДАВАТЬ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЮ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЧЕРЕЗ БУТБ
16:37 09.06.2021
Предприятия Орловской области РФ планируют продавать металлопродукцию и промышленное оборудование через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ). Договоренность об организации поставок в Беларусь кабельно-проводниковой продукции, грузоподъемного оборудования и твердотельных реле российского производства достигнута 8 июня 2021 г. по итогам визита на БУТБ делегации деловых кругов Орловской области России.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в качестве точки входа на белорусский рынок российские компании планируют использовать площадку биржи.
По словам главы российской бизнес-делегации - директора Центра поддержки экспорта Орловской области Инессы Волковой, Беларусь входит в тройку основных торгово-экономических партнеров региона, и укрепление сотрудничества с белорусскими предприятиями имеет приоритетное значение.
"Орловская область традиционно лидирует по объемам несырьевого экспорта среди других субъектов Центрального федерального округа, а Республика Беларусь - один из ключевых рынков сбыта наряду с Латвией и Казахстаном. В 2020 г. предприятия региона поставили в Беларусь продукцию почти на 41 млн USD. Надеемся, что благодаря биржевой площадке у наших компаний появится дополнительный канал продаж и возможность получить прямой доступ к крупнейшим белорусским потребителям", - отметила Инесса Волкова.
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