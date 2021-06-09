9 июня 2021 г. в Москве прошел Белорусско-азиатский форум, участие в котором приняли представители посольств 12 азиатских государств (Индонезии, Йемена, Камбоджи, Малайзии, Шри-Ланки, Мьянмы, Непала, Сингапура, Таиланда, Афганистана, Лаоса, Филиппин), а также руководство министерств иностранных дел, промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, торгово-промышленной палаты и Банка развития Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, цель форума – активизация торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и государствами Азиатского региона.

Открывая форум, заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич отметил комплиментарность экономических систем Беларуси и государств Азии. Заместитель главы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Беларуси есть что предложить своим азиатским партнерам, включая промышленную кооперацию, возможности проникновения на емкий рынок ЕАЭС, высокий человеческий потенциал, условия для получения образования, а также уже имеющиеся инфраструктурные возможности. Особую инвестиционную привлекательность представляют Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» и Белорусский парк высоких технологий.

В ходе форума были также представлены возможности белорусских промышленных и сельско-хозяйственных предприятий, экспортного финансирования, состоялись переговоры по конкретным проектам двустороннего сотрудничества.