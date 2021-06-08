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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАЭ ПЕРЕДАЛИ БЕЛАРУСИ ОКОЛО 10 ТЫС. ДОЗ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
10:15 09.06.2021
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) передали Беларуси партию вакцины против коронавируса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, Груз на самолете прилетел в аэропорт «Минск-2» ночью 9 июня. Всего было передано около 10 тыс. доз инактивированной вакцины китайского производства Sars-CoV-2 Vero Cell.
Вакцина на сегодня, помимо Китая, одобрена к использованию более чем в 10 странах мира: ОАЭ, Бахрейне, Египте, Иордании, Венгрии и других.
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