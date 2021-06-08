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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УЗБЕКИСТАН ИЗУЧАЕТ ОПЫТ БЕЛАРУСИ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА
09:16 09.06.2021
Представители Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси и Министерства транспорта Узбекистана обсудили белорусский опыт в области транспорта на состоявшейся 8 июня 2021 года встрече в Минске.
Как сообщили \ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса Беларуси, в частности, обсуждались организация сбора платы за проезд транспортных средств по платным автодорогам республики, реализация проекта государственно-частного партнерства, комплексные вопросы работы Транспортной инспекции и взаимодействия с ней, цифровизации транспорта и таможенного контроля.
Также речь шла об увеличении частоты полетов между Минском и Ташкентом. В настоящее время регулярные рейсы выполняются 4 раза в неделю по 2 рейса для каждой стороны.
В ходе визита в Беларусь узбекские специалисты ознакомятся с техническими решениями по развитию каналов самообслуживания для оформления проезда пассажиров на станции Минск-Пассажирский, работой предприятия «Минсктранс» в части автоматизированных систем: навигационного обеспечения и передачи данных, оплаты и контроля проезда в общественном транспорте Минска, а также цифровыми системами управления дорожным хозяйством на базе РУП «Белдорсвязь» и электронным сбором платы за проезд BelToll в учреждении «Белавтострада».
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