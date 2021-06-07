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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАЗ НА ВЫСТАВКЕ «УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ» ПОДПИСАЛ КОНТРАКТЫ НА БОЛЕЕ $341 МЛН
09:09 08.06.2021
ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» подписало соглашения о намерениях и контракты на поставку 176 единиц карьерной техники грузоподъемностью от 55 до 220 тонн на сумму более $341 млн. Документы подписаны в рамках участия в выставке «Уголь России и Майнинг», которая прошла в Кемеровской области России с 1 по 4 июня 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, представители холдинга провели переговоры с крупнейшими угледобывающими компаниями Кузбасса - давними своими стратегическими партнерами: ОАО «БЕЛАЗ» - АО «УК «Кузбассразрезуголь», ООО УК «ПМХ» - «ПМХ-Уголь» (ООО «Участок Коксовый»), ООО «Распадская угольная компания», ООО «Холдинг Сибуглемет», ООО «Угли Кузбасса», АО «СУПК», АО «Междуречье», ООО «МелТЭК», АО «Кузнецинвестстрой», АО ХК «СДС-Уголь», ПАО «Южный Кузбасс», ООО «Холдинг Сибуглемет», АО «Стройсервис».
Были обсуждены перспективы развития совместных отношений с компаниями-поставщиками комплектующих MTU, Cummins, «Силовые машины», Liebherr, General Electric, «Русэлпром». Совместно с генеральным дистрибьютором в России «Торговым домом «БЕЛАЗ» и официальным дилером в регионе компанией «БЕЛАЗ-24» состоялись круглые столы, пленарные дискуссии и презентации техники БЕЛАЗ и техники предприятий, входящих в «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» - колесных бульдозеров, аэродромных тягачей, самосвалов повышенной проходимости, кузнечно-прессового оборудования, кранов, мобильных станций водоподготовки и обезжелезивания, фрикционных изделий и др.
БЕЛАЗ все время удивлял гостей. Посетители надевали шлем виртуальной реальности и попадали прямиком на производство, ездили за рулем самого большого 450-тонного самосвала.
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