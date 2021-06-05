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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ БГУ СТАЛ ЧЛЕНОМ ЦЕАМИ


10:08 07.06.2021

Факультет журналистики БГУ стал членом Центра евразийских медиаисследований МГУ имени М.В. Ломоносова (ЦЕАМИ). Договор о соответствующем намерении подписали во время онлайн-встречи первый проректор БГУ Дмитрий Медведев и декан московского факультета журналистики Елена Вартанова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, сотрудничество с центром позволит ученым БГУ проводить совместные исследования и организовывать научные мероприятия с коллегами из России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, публиковаться в международных рейтинговых изданиях, обмениваться научно-методическими материалами и др.

Подписанный документ расширяет вектор сотрудничества БГУ и МГУ.

Первый договор о научном, учебном и культурном сотрудничестве между вузами был подписан в 1995 году. В настоящее время партнерские отношения университетов развиваются в рамках ряда соглашений. В их числе договор о научном и учебном сотрудничестве между МГУ и БГУ, меморандум о намерениях по взаимодействию и сотрудничеству в области космического образования и науки, договор о сотрудничестве в области образовательной и научной деятельности между философским и психологическим факультетами вузов, а также ряд рабочих программ между профильными факультетами.

Первым результатом тесного сотрудничества стало открытие в текущем году совместной магистерской программы исторических факультетов «История белорусской диаспоры» с правом получения двух дипломов. Сотрудниками ФРФиКТ осуществляется научно-техническое взаимодействие с НИИ ядерной физики МГУ в области космического материаловедения. Кроме того, преподаватели двух вузов принимают активное участие в конференциях, семинарах, выступают в качестве оппонентов по диссертациям и др. В частности, преподаватели факультета журналистики БГУ ежегодно представляют вуз на конференции «Журналистика: творчество, профессия, индустрия», Международных научных чтениях «СМИ и массовые коммуникации».

ЦЕАМИ создан на базе факультета журналистики МГУ в декабре 2020 года с целью объединения интеллектуального потенциала профильных факультетов вузов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Деятельность данной структуры направлена на взаимодействие университетов в области медиаисследований и профессиональной подготовки журналистских кадров.

На данный момент членами центра являются семь вузов: МГУ и его филиал в Ереване, БГУ, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Евразийский национальный университет им. М.Л. Гумилева (Казахстан), Бишкекский государственный университет им. К. Карасаева (Кыргыстан), Российско-Армянский университет (Армения).
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