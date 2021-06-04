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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕГИПЕТСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДУМАЕТ О ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В БЕЛАРУСИ
15:09 04.06.2021
В продолжение прошедшего 31 мая – 1 июня в Минске II Белорусско-африканского бизнес-форума 3 июня 2021 года на площадке НАИП состоялась встреча деловых кругов, руководства НАИП и СЭЗ «Могилев».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, во время встречи обсуждались перспективы инвестиционного и экономического сотрудничества между Беларусью и Египтом, проведена презентация бизнес-климата страны, а также особенности функционирования СЭЗ «Могилев».
Особый интерес к инвестированию в Беларусь проявил один из крупнейших африканских производителей электрической кабельной продукции и электрических трансформаторов – компания El Sewedy Electric Group.
El Sewedy Electric Group - компания работает с 1938 года, в настоящее время имеет штат 12 тыс. человек. По итогам 2019 года оборот компании составил 2,76 млрд. долларов CША. Компания производит и продает электрические кабели и провода, трансформаторы, телекоммуникационное оборудование, генераторы ветровых электроподстанций, измерительные приборы, предоставляет услуги по строительству под ключ электростанций, в том числе ветряных, систем транспортировки и распределения энергии.
Произошел обмен мнениями относительно перспективности инвестирования в промышленную сферу Беларуси, возможности создания совместных предприятий с белорусскими компаниями в части создания производства электрических кабелей и электрических трансформаторов в нашей стране.
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