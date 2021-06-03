Делегация Беларуси приняла участие в пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое состоялось 2-3 июня 2021 года в формате видеоконференцсвязи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в рамках пленарного заседания также прошли заседания рабочих групп ЕАГ.

В мероприятиях приняли участие представители государств-членов ЕАГ, Секретариата ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), а также государств и организаций, имеющих статус наблюдателей в ЕАГ.

По результатам рассмотрения на заседаниях рабочих групп ЕАГ по типологиям, техническому содействию и по взаимным оценкам и правовым вопросам 34-м Пленарным заседанием ЕАГ утверждены изменения в документы, регламентирующие кадровые вопросы, бюджет ЕАГ на 2022 год, отчет о деятельности ЕАГ за 2020 год и план работы на вторую половину 2021 года, а также согласован документ, касающийся стажировок экспертов стран-участниц ЕАГ в Секретариате ЕАГ.

С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки внесены изменения в графики проведения 2-го раунда взаимных оценок в государствах-членах ЕАГ и пленарных заседаний ЕАГ в 2022-2026 годах.

По итогам представления 2-го отчета о прогрессе Республики Таджикистан в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ Пленарное заседание отметило прогресс страны по совершенствованию антиотмывочной системы и согласовало повышение рейтинга по некоторым рекомендациям ФАТФ. Одним из экспертов-оценщиков выступает представитель Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси.

Были согласованы планы работ в рамках текущих типологических проектов – по оптимизации и своду предыдущих исследований ЕАГ, обсуждены предложения по мониторингу оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков и промежуточные отчеты по выявлению и анализу рисков отмывания денег и финансирования терроризма в евразийском регионе.

Пленарным заседанием утвержден План проекта по совершенствованию механизмов риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности на пространстве ЕАГ. Подведены итоги первого заседания Международного совета комплаенс, заявившего себя в качестве эффективной площадки взаимодействия представителей частного сектора с надзорными органами и подразделениями финансовой разведки государств-членов ЕАГ.

ЕАГ – международная межправительственная организация, образована в 2004 году в целях обеспечения эффективного взаимодействия на региональном уровне и интеграции государств – членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с общепризнанными международными стандартами в указанной сфере. Членами ЕАГ являются девять стран региона (Беларусь, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстана, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Статус наблюдателя предоставлен 15 странам и 23 международным организациям.

Интересы Беларуси в ЕАГ представляет Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля.