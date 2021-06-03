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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ПРЕДЛОЖИЛА РОССИЙСКОМУ БИЗНЕСУ ПРЯМОЙ ДОСТУП К КРУПНЕЙШИМ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ БЕЛАРУСИ


12:46 04.06.2021

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) готова предоставить российским компаниям прямой доступ к крупнейшим белорусским производителям и потребителям сельхозпродукции, а также оказать содействие по выходу на биржевой товарный рынок Республики Беларусь. Такое предложение прозвучало в ходе практического семинара «Актуальные вопросы организации хозяйственной деятельности для российских компаний на территории Республики Беларусь», организованного Торговым представительством Российской Федерации в Беларуси в рамках 31-й международной специализированной выставки «БЕЛАГРО-2021».

По словам начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александра Башлия, на биржевой площадке аккредитованы и успешно работают все ведущие агрохолдинги и агрокомбинаты страны, что позволяет иностранным участникам торгов оперативно закупать или реализовывать широкий ассортимент сельхозпродукции.

«В этом году мы существенно нарастили товарооборот с Российской Федерацией. Прежде всего за счет экспорта. По итогам 5 месяцев сумма сделок увеличилась более чем в 3 раза, до 27,7 млн USD. При этом на сельхозпродукцию приходится более половины от этого объема. В частности, высоким спросом у российских участников торгов пользуется белорусское сухое молоко, сливочное масло, кожевенное сырье. Также с 2021 г. мы начали поставки в Россию рапсового масла», – сообщил Александр Башлий, которого цитирует пресс-служба биржи.

Он также отметил заинтересованность биржи в приходе на торги производителей и поставщиков шрота масличных культур из Российской Федерации.

«Шрот масличных – одна из самых востребованных товарных позиций на биржевых торгах. С начала года белорусские сельхозпредприятия закупили данной продукции на 73,5 млн USD, что на 33% больше чем в январе-мае 2020 г. Уверен, что российские компании смогут без труда занять свою нишу на этом перспективном рынке», – подчеркнул Александр Башлий.
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