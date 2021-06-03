Фонд развития промышленности Российской Федерации и ООО «Амкодор-Онего» (Петрозаводск) подписали 3 июня 2021 года в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума соглашение о предоставлении предприятию займа на строительство завода полного цикла по производству лесозаготовительной техники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», проект реализуется в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, правительством Карелии и ООО «Амкодор-Онего», который был подписан также в рамках Петербургского международного экономического форума в 2019 году.

Выход завода на проектную мощность запланирован к 2030 году. К 2028 году будет достигнута ключевая цель проекта – 100% уровень локализации производства машин лесопромышленного комплекса в Российской Федерации.