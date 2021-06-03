ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАЗ ПОДПИСАЛ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ НА ПОСТАВКУ 128 КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ В РОССИЮ


11:16 04.06.2021

ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг», торговый дом «БелАЗ» и официальный дилер автозавода в Кемеровской области (РФ) – компания «БелАЗ-24» подписали с российскими угледобывающими компаниями соглашения о намерениях и договоры на поставку 128 карьерных самосвалов грузоподъемностью от 55 до 220 тонн. Таков итог второго дня выставки «Уголь России и Майнинг», которая проходит в Новокузнецке (Кемеровская область, Кузбасс).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, общая сумма договоров составляет более 260 млн долларов.

Данные соглашения стали результатом важнейших переговоров с такими компаниями, как АО «Междуречье» (ООО «Холдинг Сибуглемет»), ООО «Участок «Коксовый» (ООО УК «ПМХ»), ООО «Распадская угольная компания» (АО «Распадская-Коксовая»), АО «ГИЛК.

Кроме того, в рамках второго дня выставки БелАЗ подписал соглашение с компанией «ТЕХНОЭКО» о поставках оборудования для оснащения карьерных самосвалов газодизельными двигателями с последующим их сервисным обслуживанием в эксплуатации.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.06.2021
валюта курс
EUR 3.0927
USD 2.5374
RUB 3.4644
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0927 -0.0023
USD 2.5374 -0.0009
RUB 3.4644 +0.0097
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0730 3.0790
USD 2.5380 2.5400
RUB 3.4550 3.4650
подробнее

Конвертация в банках
на 04.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2130
EUR/RUB 88.7000 89.0000
USD/RUB 73.2500 73.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте