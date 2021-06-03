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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАЗ ПОДПИСАЛ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ НА ПОСТАВКУ 128 КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ В РОССИЮ
11:16 04.06.2021
ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг», торговый дом «БелАЗ» и официальный дилер автозавода в Кемеровской области (РФ) – компания «БелАЗ-24» подписали с российскими угледобывающими компаниями соглашения о намерениях и договоры на поставку 128 карьерных самосвалов грузоподъемностью от 55 до 220 тонн. Таков итог второго дня выставки «Уголь России и Майнинг», которая проходит в Новокузнецке (Кемеровская область, Кузбасс).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, общая сумма договоров составляет более 260 млн долларов.
Данные соглашения стали результатом важнейших переговоров с такими компаниями, как АО «Междуречье» (ООО «Холдинг Сибуглемет»), ООО «Участок «Коксовый» (ООО УК «ПМХ»), ООО «Распадская угольная компания» (АО «Распадская-Коксовая»), АО «ГИЛК.
Кроме того, в рамках второго дня выставки БелАЗ подписал соглашение с компанией «ТЕХНОЭКО» о поставках оборудования для оснащения карьерных самосвалов газодизельными двигателями с последующим их сервисным обслуживанием в эксплуатации.
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