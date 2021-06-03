МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ДЕЛЕГАЦИЯ АГЕНТСТВА ПО ЯДЕРНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ТУРЦИИ ПОСЕТИЛА БЕЛАЭС

10:11 04.06.2021 Специалисты Агентства по ядерному регулированию Турции (NDK) совместно с представителями Госатомнадзора МЧС Беларуси посетили Белорусскую АЭС в рамках визита турецкой делегации в Беларусь. Как сообщили ЭКОПРЕСС в отделе информации и общественных связей БелАЭС, специалисты NDK ознакомились с текущим статусом первого и второго блоков Белорусской АЭС, процессом лицензирования АЭС регуляторными органами, работой персонала блочного пульта управления, системой подготовки персонала БелАЭС, оснащением учебно-материальной базы. «Было очень полезным увидеть аналог пульта управления энергоблоком --полномасштабный тренажер. Такой же мы имеем в Турции на стадии строительства АЭС. Также мы увидели хорошо проделанную вами работу как на стадии строительства, так и на этапе опытно-промышленной эксплуатации», - прокомментировал вице-президент NDK Огуз Кан.