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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ АГЕНТСТВА ПО ЯДЕРНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ТУРЦИИ ПОСЕТИЛА БЕЛАЭС
10:11 04.06.2021
Специалисты Агентства по ядерному регулированию Турции (NDK) совместно с представителями Госатомнадзора МЧС Беларуси посетили Белорусскую АЭС в рамках визита турецкой делегации в Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в отделе информации и общественных связей БелАЭС, специалисты NDK ознакомились с текущим статусом первого и второго блоков Белорусской АЭС, процессом лицензирования АЭС регуляторными органами, работой персонала блочного пульта управления, системой подготовки персонала БелАЭС, оснащением учебно-материальной базы.
«Было очень полезным увидеть аналог пульта управления энергоблоком --полномасштабный тренажер. Такой же мы имеем в Турции на стадии строительства АЭС. Также мы увидели хорошо проделанную вами работу как на стадии строительства, так и на этапе опытно-промышленной эксплуатации», - прокомментировал вице-президент NDK Огуз Кан.
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