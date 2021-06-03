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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ СОКРАЩАЕТ ПЕРСОНАЛ АМЕРИКАНСКОЙ ДИПМИССИИ
09:33 04.06.2021
Беларусь сокращает дипломатический и административно-технический персонал американской дипмиссии. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
Он напомнил, что 3 июня формально начали действовать ранее объявленные односторонние санкции США в отношении нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса.
"Это незаконные действия, противоречащие международному праву и призваны оказать давление на суверенное государство", - сказал он.
Поэтому, по его словам, в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому было сообщено о мерах.
"В их числе - сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничения работы американских специалистов в Беларуси на временной основе", - заявил Глаз.
Он также сообщил, что Минск отзывает решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию.
В конце мая в Белом доме сообщили, что введут санкции против 9 белорусских госкомпаний, а также готовят адресные санкции против ключевых фигур режима в Минске.
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