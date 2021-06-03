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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИД БЕЛАРУСИ И МОЗАМБИКА ПРОВЕЛИ ТРЕТИЙ РАУНД КОНСУЛЬТАЦИЙ
09:00 04.06.2021
Министерства иностранных дел Беларуси и Мозамбика провели 3 июня 2021 г. третий раунд консультаций по политическим вопросам между
Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич, мозамбикскую – заместитель министра иностранных дел и сотрудничества Мануэль Жозе Гонсалвеш.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы развития белорусско-мозамбикского политического диалога, сверены подходы по развитию договорно-правовой базы отношений между двумя странами, обсуждены конкретные пути активизации торгово-экономического сотрудничества.
Главы белорусской и мозамбикской делегаций также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия двух стран в рамках международных организаций.
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