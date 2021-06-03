Институт рыбного хозяйства Беларуси и Научно-исследовательском институте рыбоводства Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе в области практических исследований по селекции и разведению рыб. Об этом сообщаетSputnik Узбекистан.

Согласно информации, в НИИ рыбоводства 2 июня 2021 года открылась новая лаборатория ихтиопатологии. Теперь ученые института смогут проводить исследования болезней рыб, в том числе инфекционных, инвазионных, незаразных заболеваний и отравлений.

На церемонии открытия лаборатории присутствовали ученые, сотрудники Представительства ФАО в Узбекистане, специалисты Государственного комитета по ветеринарии и развитию животноводства Узбекистана, Ассоциации "Узбекбаликсаноат", а также специалисты Института рыбного хозяйства Беларуси.

В новой лаборатории есть приборы для определения гидрохимического состава воды, главный инструмент рыбовода термооксиметр, который позволяет определять содержание растворенного кислорода в воде и измерять ее температуру, приспособления для измерения количества гемоглобина в крови рыб, цифровые микроскопы, приборы для приготовления гистологических срезов и многое другое.