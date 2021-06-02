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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МТЗ, ГОМСЕЛЬМАШ И ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД ПОДПИШУТ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
12:08 03.06.2021
Минский тракторный завод, Гомсельмаш и Петербургский тракторный завод подпишут меморандум о сотрудничестве.
«Это пилотный проект в области промышленной кооперации в рамках Союзного государства. Ожидаем, что в будущем к нашему партнерству присоединяться также другие крупные игроки, работающие на территории Евразийского экономического союза», - рассказал генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.
По его словам, сотрудничество позволит сформировать ассортимент всевозможных видов сельскохозяйственной техники, начиная с мотоблоков и мини-тракторов и заканчивая энергонасыщенными тракторами и комбайнами. «Благодаря совместным действиям мы сможем повысить конкурентоспособность нашей продукции не только на внутреннем, но и на внешнем рынках за счет более высокого качества и снижения себестоимости», - отметил Виталий Вовк.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МТЗ», проект меморандума предусматривает совместную разработку инновационных проектов, обмен информацией и другие мероприятия, связанные с углублением кооперации.
Подписание документа состоится 3 июня на полях Международной сельскохозяйственной выставки «Белагро-2021».
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