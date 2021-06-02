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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 12-Й СЕССИИ КОМИТЕТА ПО ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ ЕЭК ООН


11:36 03.06.2021

Представители Национального кадастрового агентства Беларуси приняли участие в заседании 12-й сессии Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию Европейской экономической комиссии ООН.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в ходе мероприятия генеральный директор агентства Андрей Филипенко представил доклад о выполнении рекомендаций Национального обзора жилищного хозяйства и землепользования Республики Беларусь в части управления земельными ресурсами. Данный документ содержит независимый и комплексный анализ достижений и недостатков в развитии городов, жилищного сектора и управлении земельными ресурсами, а также рекомендации международных экспертов по преодолению существующих проблем.

В рамках доклада было отмечено, что, начиная с 2019 года, достигнут существенный прогресс по 5 из 11 рекомендаций, представленных в главе «Управление земельными ресурсами и землепользование». Они также были учтены при разработке Государственной программы «Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятельность» на 2021-2025 гг., что позволит и в дальнейшем совершенствовать систему государственной регистрации и земельного администрирования в стране.

В свою очередь члены комитета подчеркнули, что данные рекомендации служат помощью Беларуси в деле обеспечения ее приверженности в осуществлении Новой программы развития городов и достижении Целей устойчивого развития-2030.

Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию является межгосударственным органом, представляющим государств-членов ЕЭК ООН. Основная его миссия – решение проблем регионов в сфере жилищного хозяйства и землепользования путем оценки национальных жилищных систем.
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