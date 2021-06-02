В январе-апреле 2021 года товарооборот между Беларусью и Узбекистаном составил $91,3 млн, или 132,6% к уровню января-апреля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, экспорт товаров составил $78,6 млн (145,6%), импорт товаров - $12,7 млн (88,4%).

Положительное сальдо внешней торговли товарами составило $65,9 млн.