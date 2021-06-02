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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ВЫРОС НА 32,6%
10:33 03.06.2021
В январе-апреле 2021 года товарооборот между Беларусью и Узбекистаном составил $91,3 млн, или 132,6% к уровню января-апреля 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, экспорт товаров составил $78,6 млн (145,6%), импорт товаров - $12,7 млн (88,4%).
Положительное сальдо внешней торговли товарами составило $65,9 млн.
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