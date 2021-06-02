МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ХОЛДИНГА «АМКОДОР» ПРОШЛА В ИРАКЕ

09:09 03.06.2021 Презентация продукции холдинга «Амкодор» прошла в Ираке. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в ходе визита делегации холдинга в Ирак также состоялись переговоры с заинтересованными сторонами.