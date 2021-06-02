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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ХОЛДИНГА «АМКОДОР» ПРОШЛА В ИРАКЕ
09:09 03.06.2021
Презентация продукции холдинга «Амкодор» прошла в Ираке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в ходе визита делегации холдинга в Ирак также состоялись переговоры с заинтересованными сторонами.
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