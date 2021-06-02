Перспективы наращивания объемов биржевой торговли между Египтом и Беларусью стали главной темой переговоров, состоявшихся 1 июня 2021 г. в рамках визита делегации деловых кругов Египта в центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, ознакомиться с теорией и практикой участия в биржевых торгах и обсудить возможные направления сотрудничества приехали топ-менеджеры египетских компаний, представляющих разные сферы бизнеса: от сельского хозяйства и легкой промышленности до строительства и энергетики.

Как отметил глава египетской делегации – генеральный секретарь Федерации египетских торговых палат, Председатель Конфедерации Европейско-Средиземноморских и Черноморских федераций палат доктор Алаа Эзз, в Египте биржевая торговля товарами находится на этапе становления, поэтому информация, полученная в ходе посещения БУТБ, будет не только полезна египетским бизнесменам, которые планируют выходить на белорусский рынок, но и станет хорошим подспорьем при создании первой египетской товарной биржи.

«Опыт Беларуси по формированию биржевого товарного рынка, безусловно, ценен для Египта, и мы будем признательны за возможность использовать ваши наработки в этой сфере. Прежде всего нас интересует торговля продукцией сельского хозяйства, поскольку пилотные торги на первой в Египте товарной бирже планируется провести именно по этой группе товаров. Вместе с тем мы готовы взаимодействовать и по другим направлениям, включая поставки белорусской пилопродукции, стройматериалов и товаров промышленного назначения. В целом считаю, что Беларусь и Египет имеют значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в области биржевой торговли, и совместными усилиями мы сможем его реализовать», – подчеркнул доктор Алаа Эзз.

В свою очередь председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подтвердил заинтересованность биржи в укреплении контактов с египетским деловым сообществом и выразил надежду на содействие со стороны Федерации египетских торговых палат в привлечении на белорусскую биржевую площадку компаний из Египта.

«Серьезно прорабатывать египетское направление мы начали лишь в этом году, но определенные успехи уже есть. Например, в марте у нас зарегистрирована первая сделка, совершенная компанией из Египта. Тогда была закуплена пробная партия белорусских пиломатериалов, и, насколько нам известно, товар благополучно доставлен конечному потребителю. Сейчас для нас важно привлечь на торги как можно больше египетских предприятий, причем как покупателей, так и поставщиков, чтобы биржевой механизм функционировал максимально эффективно. В связи с этим рассчитываем на вашу помощь в популяризации инструментов биржевой торговли среди представителей египетского бизнеса», – подытожил Александр Осмоловский.

По результатам встречи планируется организовать официальный визит на БУТБ руководства Египетской товарной биржи. Кроме того, информация о возможностях белорусской биржевой площадки будет включена в презентационные материалы, распространяемые среди участников деловых мероприятий, проводимых Федерации египетских торговых палат.