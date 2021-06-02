Представители руководства Минского моторного завода приняли участие в работе крупнейшей в России международной выставки строительной техники bauma СТТ Russia-2021.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», особый интерес участников выставки вызвал малолитражный трехцилиндровый двигатель MMZ-3LD. Компания из Владимирской области Российской Федерации выразила намерение заменить белорусскими моторами китайские на мини-тракторах своего производства. Цена минских двигателей более выгодная, а качество и возможности технического обслуживания не уступают мировым аналогам.

Производитель мини-погрузчиков из Санкт-Петербурга уже провел в прошлом году эксплуатационные испытания двигателя MMZ-3LD на своей технике, и в этом году приобретет партию моторов Минского завода.

Заинтересованность в малолитражной «тройке» также выразила итальянская компания, выпускающая спецтехнику. Использование белорусских двигателей поможет локализовать ее продукцию в России.