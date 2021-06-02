|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАЛОЛИТРАЖНЫЙ ТРЕХЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ММЗ ЗАИНТЕРЕСОВАЛ КОМПАНИИ ИЗ РФ И ИТАЛИИ
14:05 02.06.2021
Представители руководства Минского моторного завода приняли участие в работе крупнейшей в России международной выставки строительной техники bauma СТТ Russia-2021.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», особый интерес участников выставки вызвал малолитражный трехцилиндровый двигатель MMZ-3LD. Компания из Владимирской области Российской Федерации выразила намерение заменить белорусскими моторами китайские на мини-тракторах своего производства. Цена минских двигателей более выгодная, а качество и возможности технического обслуживания не уступают мировым аналогам.
Производитель мини-погрузчиков из Санкт-Петербурга уже провел в прошлом году эксплуатационные испытания двигателя MMZ-3LD на своей технике, и в этом году приобретет партию моторов Минского завода.
Заинтересованность в малолитражной «тройке» также выразила итальянская компания, выпускающая спецтехнику. Использование белорусских двигателей поможет локализовать ее продукцию в России.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2021
Курсы в банках
на 02.06.2021
Конвертация в банках
на 02.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте