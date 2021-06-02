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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОРШАНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА С ТЕКСТИЛЬНЫМ ФЛАГМАНОМ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
13:03 02.06.2021
Руководитель Оршанского льнокомбината Владимир Нестеренко и глава флагмана легкой промышленности Приднестровья компании «Тиротекс» Андрей Межинский обсудили на встрече в Тирасполе возможности сотрудничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», особое внимание в ходе обсуждения было уделено развитию ассортиментной линейки. Стороны рассмотрели основные задачи и первые шаги, которые предстоит сделать по изучению технологических возможностей производства приднестровского текстильщика.
нашем предприятии и то, что мы можем предложить».
В переговорах приняли участие директор Торгового дома «Белорусский Лен-Украина» Александр Ивенский и руководитель отдела продаж в Украине и Молдове Владимир Ходевцов.
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