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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОРШАНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА С ТЕКСТИЛЬНЫМ ФЛАГМАНОМ ПРИДНЕСТРОВЬЯ


13:03 02.06.2021

Руководитель Оршанского льнокомбината Владимир Нестеренко и глава флагмана легкой промышленности Приднестровья компании «Тиротекс» Андрей Межинский обсудили на встрече в Тирасполе возможности сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», особое внимание в ходе обсуждения было уделено развитию ассортиментной линейки. Стороны рассмотрели основные задачи и первые шаги, которые предстоит сделать по изучению технологических возможностей производства приднестровского текстильщика.

нашем предприятии и то, что мы можем предложить».

В переговорах приняли участие директор Торгового дома «Белорусский Лен-Украина» Александр Ивенский и руководитель отдела продаж в Украине и Молдове Владимир Ходевцов.
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