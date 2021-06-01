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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
11:42 02.06.2021
В рамках форума ТИБО-2021 1 июня 2021 года состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий между Национальным центром электронных услуг Беларуси и государственным учреждением «Центр управления проектами электронного правительства» при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, стороны намерены сотрудничать в построении архитектуры и развитии инфраструктуры электронного правительства, внедрении, сопровождении и развитии информационных систем и ресурсов электронного правительства.
Кроме того, сотрудничество предусматривает интеграцию информационных систем государственных органов; развитие национального портала электронных государственных услуг; развитие мобильных приложений услуг электронного правительства, оптимизацию бизнес процессов (BPR) услуг электронного правительства; продвижение информационно-коммуникационных услуг государственным органам, проведение консультаций и проработку вопросов реализации совместных проектов, представляющих взаимный интерес, а также взаимное участие в организуемых сторонами конференциях, форумах, семинарах и других мероприятиях в области ИКТ.
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