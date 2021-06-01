Представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) приняли участие в третьем заседании рабочей группы ЮНКТАД по борьбе с трансграничными картелями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, заседание было посвящено рассмотрению практических аспектов взаимодействия антимонопольных (конкурентных) органов при проведении расследований антиконкурентных соглашений, в том числе в регионе ЕАЭС.

В рамках представления кейса, связанного с рассмотрением Евразийской экономической комиссией заявления Министерства национальной экономики Республики Казахстан о возможном разделе рынка по национальным границам между поставщиками систем кохлеарной имплантации Беларуси, Казахстана и России представители МАРТ поделились опытом белорусской стороны по взаимодействию с антимонопольными органами при проведении указанного расследования.

В ходе заседания также отмечена важность наличия механизмов эффективного пресечения нарушений правил конкуренции на трансграничных рынках, необходимость расширения договорной базы на площадке ЮНКТАД для привлечения к взаимодействию как можно большего количества стран.