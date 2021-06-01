|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАРТ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТРЕТЬЕМ ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЮНКТАД ПО БОРЬБЕ С ТРАНСГРАНИЧНЫМИ КАРТЕЛЯМИ
10:15 02.06.2021
Представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) приняли участие в третьем заседании рабочей группы ЮНКТАД по борьбе с трансграничными картелями.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, заседание было посвящено рассмотрению практических аспектов взаимодействия антимонопольных (конкурентных) органов при проведении расследований антиконкурентных соглашений, в том числе в регионе ЕАЭС.
В рамках представления кейса, связанного с рассмотрением Евразийской экономической комиссией заявления Министерства национальной экономики Республики Казахстан о возможном разделе рынка по национальным границам между поставщиками систем кохлеарной имплантации Беларуси, Казахстана и России представители МАРТ поделились опытом белорусской стороны по взаимодействию с антимонопольными органами при проведении указанного расследования.
В ходе заседания также отмечена важность наличия механизмов эффективного пресечения нарушений правил конкуренции на трансграничных рынках, необходимость расширения договорной базы на площадке ЮНКТАД для привлечения к взаимодействию как можно большего количества стран.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2021
Курсы в банках
на 02.06.2021
Конвертация в банках
на 02.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте