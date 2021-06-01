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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВОПРОСЫ РАБОТЫ БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКАХ СТРАН ЕАЭС ОБСУДИЛИ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ


09:07 02.06.2021

В Минске 1 июня 2021 г. состоялась встреча заместителя министра экономики Беларуси Сергея Митянского с членом коллегии (министром) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегамом Варданяном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, встреча стала продолжением разговора о накопившихся вопросах по функционированию внутренних рынков ЕАЭС, начатого накануне в правительстве с участием заместителя премьер-министра, члена Совета ЕЭК от Беларуси Игоря Петришенко.

В начале беседы Сергей Митянский передал Гегаму Варданяну копии писем в адрес ЕЭК, ответы на которые белорусская сторона хотела бы получить в возможно короткие сроки. Поднятые в данных письмах вопросы касаются торговых препятствий, которые мешают продвижению белорусских товаров на рынках стран ЕАЭС. Их оперативное решение имеет важное значение для конкретных предприятий.

В ходе беседы обсуждалось практическое применение новой редакции Методологии разделения препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС на барьеры, изъятия и ограничения и признания барьеров устраненными.

Член коллегии ЕЭК подробно проинформировал о проводимой в комиссии работе по «запуску» общих процессов, развитию и функционированию Единой информационной системы.

Отдельно был обсужден вопрос о реализации проекта «Евразийская сеть промышленной кооперация, субконтрактации и трансферта технологий», который под эгидой ЕЭК разрабатывается национальными операторами пяти стран.
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