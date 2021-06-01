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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КОНКУРС СОВМЕСТНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ НА 2022-2023 ГОДЫ ПРОВОДЯТ БЕЛАРУСЬ И МОЛДОВА


16:53 01.06.2021

Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Национальное агентство по исследованиям и разработкам Молдовы проводят конкурс совместных научно-технических проектов на 2022-2023 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, заявки принимаются с 1 по 30 июня 2021 года по следующим приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества: здравоохранение (фармацевтические и нутрицевтические препараты; медико-биологические аспекты инфекционных и неинфекционных заболеваний), сельское хозяйство и продовольственная безопасность (агропродовольственные биотехнологии), окружающая среда и изменение климата, социальные вызовы (социальные, образовательные и культурные инновации для адаптации, восстановления и устойчивости пост Covid-19), экономическая конкурентоспособность и инновационные технологии (нанотехнологии; информационно-коммуникационные технологии и междисциплинарные технологии; новые материалы, изделия и технологии).

Документы на конкурс должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства государственного заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок и по долевому участию в финансировании. Заполненные формы необходимо направить в электронном виде в адрес ГКНТ через ИАС «Экспертиза».

Конкурс совместных Белорусско-Молдавских научно-технических проектов на 2022-2023 годы проводится в соответствии с соглашением между Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси и Национальным агентством по исследованиям и разработкам Молдовы от 7 июня 2018 года.
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