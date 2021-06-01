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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН РАСШИРЯТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
15:43 01.06.2021
Беларусь и Казахстан расширят сотрудничество в строительной сфере. Такая договоренность достигнута в ходе встречи министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича с министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбутом Атамкуловым.
«На сегодня в Республике Беларусь производство основных строительных материалов является экспортоориентированным. Строительный сектор готов к многостороннему сотрудничеству и заинтересован в развитии и наращивании торгово-экономических связей с Республикой Казахстан», - сказал Руслан Пархамович.
Министр также отметил, что Беларусь имеет значительный опыт в части экспорта строительных услуг и готова оказать содействие в возведении современного и комфортного жилья.
«Белорусские специалисты хорошо зарекомендовали себя на зарубежных строительных площадках: их труд и его результаты имеют высокие оценки и отличаются первоклассным качеством», - подчеркнул Руслан Пархамович.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, в свою очередь Бейбут Атамкулов проинформировал белорусского коллегу об основных направлениях деятельности строительного комплекса Казахстана и выразил готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в сфере промышленности таких строительных материалов, как санитарный фаянс, теплоизоляционные и кровельные материалы, напольные покрытия и др.
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