Минсельхозпрод Беларуси готов оказать содействие хозяйствующим субъектам Свердловской области в обмене опытом в области развития сельского хозяйства, организовать стажировку и переподготовку специалистов АПК в белорусских аграрных высших учебных заведениях. Это было отмечено во время встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ивана Крупко с министром агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Российской Федерации Артемом Бахтеревым

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде Беларуси, наша страна заинтересована в продолжении двухстороннего сотрудничества с Свердловской областью в сфере сельского хозяйства не только в части поставок продовольствия. В ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества по направлениям семеноводства, сортоиспытания и племенного животноводства.

Свердловская область является для Беларуси важным и надежным партнером среди регионов Российской Федерации. По итогам работы за январь-март 2021 года товарооборот продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья между Беларусью и Свердловской областью составил более 11,4 млн долларов США, достигнув темпа 132,8%.

Экспорт белорусского продовольствия в Свердловскую область за январь-март текущего года составил 10,2 млн долларов, или 130,2%. Осуществлялись поставки молока и молокопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, сахара, солода, жиров и масел. В свою очередь, из Свердловской области импортировались рыба и рыбопродукты, масло растительное, продукты для приготовления соусов, соусов и другие товары.