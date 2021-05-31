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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ ПРЕДСТАВИЛА ЭКСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БЕЛОРУССКИХ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ В КИТАЕ
12:43 01.06.2021
Презентация Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) как перспективной точки входа на белорусский рынок лесопродукции состоялась в рамках международного лесопромышленного форума «Новые правила игры: деревообрабатывающая промышленность в условиях пандемии», который прошел 27 мая 2021 г. в Тайцане (провинция Сучжоу, КНР).
Организаторами мероприятия, собравшего более 120 китайских предприятий лесной отрасли, а также ведущих экспертов из стран Европы и Азии, выступили LEF Network China (проект по поддержке экспорта европейской леспородукции в Китай) и компания Tao Wood (крупный китайский импортер лесоматериалов).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в ходе презентации представлен экспортный потенциал белорусской лесной отрасли, отмечен опыт БУТБ по организации поставок белорусских пиломатериалов в Китай по Новому Шелковому пути и основные преимущества биржевой площадки для китайских покупателей.
Отдельное внимание уделено практике проведения специальных биржевых торговых сессий, предполагающих реализацию пиломатериалов с доставкой конечным потребителям на территории Китая. Это позволило привлечь на БУТБ ряд крупных импортеров и менее чем за полгода в разы увеличить объемы экспорта белорусской лесопродукции в КНР.
Одновременно ведется работа по расширению применения механизма транзитных сделок. В частности, формируется пул поставщиков пиломатериалов из Смоленской, Брянской и Псковской областей Российской Федерации, заинтересованных в реализации своей продукции не только в Беларуси, но и в других странах, включая ЕС, Китай, Великобританию, Египет.
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