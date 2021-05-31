Министр связи и информатизации Константин Шульган 31 мая встретился с министром по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шухратом Садиковым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, в ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий между министерствами. В итоги подписан план мероприятий («Дорожная карта») по развитию сотрудничества между Министерством связи и информатизации Республики Беларусь и Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в области связи и информационно-коммуникационных технологий.

Следует отметить, что план разработан в развитие подписанного 1 августа 2019 года в Минске соглашения между двумя ведомствами.