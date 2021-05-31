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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КИПР ЗАКРЫЛ СВОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ САМОЛЕТОВ ИЗ БЕЛАРУСИ
11:17 01.06.2021
Кипр закрыл свое воздушное пространство для полетов из Беларуси, присоединившись к списку стран ЕС, вводящим ограничения после вынужденной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске 23 мая.
Авиационные власти запретили авиакомпаниям, зарегистрированным в Беларуси, использовать воздушное пространство и аэропорты Кипра с 28 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.
Те же рекомендации запрещают авиакомпаниям, зарегистрированным на Кипре, входить в белорусское воздушное пространство или осуществлять рейсы в и из Беларуси. Все рейсы в Беларусь прекращены.
Запланированный рейс авиакомпании "Белавиа" из Минска в аэропорт Ларнаки на Кипре 29 мая был отменен. Ограничения не применяются в случае чрезвычайных ситуаций гуманитарной и медицинской помощи.
Большинство соседей Беларуси и многие другие европейские страны запретили рейсы белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" из-за вынужденной посадке самолета Ryanair, следовавшего в Литву из Греции, и ареста журналиста на борту.
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