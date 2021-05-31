Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко обсудил с министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбутом Атамкуловым восстановление регулярных авиарейсов между двумя странами до допандемийного уровня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, Алексей Авраменко заявил о готовности к полетам авиакомпаний обеих стран на паритетной основе.

По словам Б. Атамкулова, уже даны соответствующие поручения по открытию четырех рейсов по маршруту Минск-Алматы.

Министры также обсудили сотрудничество в сфере автомобильного транспорта. А. Авраменко предложил рассмотреть возможность увеличения квоты казахстанских разрешений в/из третьих стран. Он также отметил, что перевозчики Казахстана в три раза увеличили транзит по территории Беларуси. Так, с учетом влияния внутренних и внешних факторов казахстанская сторона рассмотрит вопрос об увеличении количества разрешений.

Кроме того, рассматривались вопросы развития цифровых транспортных коридоров. В целом была подтверждена заинтересованность в проработке совместных точек стратегического партнерства и готовность обеспечить реализацию совместных проектов.