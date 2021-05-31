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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ В АФРИКУ БЕЛОРУССКОГО ОПЫТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДБЕЗОПАСНОСТИ РАССМОТРЕНА НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ


09:15 01.06.2021

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 31 мая 2021 г. встретился с главами делегаций 14 африканских государств, прибывших в Беларусь для участия во втором Белорусско-африканском экономическом форуме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по внедрению новых форм и методов торгово-экономического сотрудничества, диверсификации взаимной торговли. Рассмотрена возможность экстраполяции на Африканский континент зарекомендовавшего себя белорусского опыта обеспечения продовольственной безопасности.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что наша страна может предложить комплексный системный подход – от оценки местных условий ведения сельского хозяйства до поставок полной линейки техники и оборудования, удобрений и технологий.

В. Макей особо выделил заинтересованность белорусской стороны в реализации проектного подхода и увеличении поставок в Африку белорусской техники, оборудования и комплектующих в рамках различных

форм промышленной кооперации с возможным использованием различных инструментов финансирования белорусского экспорта, а также создании совместных производств по белорусским технологиям, возведении «под ключ» промышленных и сельскохозяйственных объектов. Примером истории успеха министр назвал созданное и благополучно функционирующее в Египте сборочное производство белорусских тракторов и грузовиков. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что аналогичные проекты прорабатываются в Судане, Алжире и других странах Африки.

Стороны сошлись во мнении в перспективности наращивания взаимодействия в образовательной сфере. В Африке, где 60% населения составляет молодежь, высшее образование становится важным условием формирования и укрепления конкурентоспособности государств континента в глобальном масштабе. В этом контексте В. Макей обратил внимание собеседников, что белорусские высшие учебные заведения готовы принимать абитуриентов для обучения по различным направлениям, востребованным в африканских странах, включая подготовку по специальностям в сфере промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения.
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