Минский моторный завод (ММЗ) поставит в Пакистан в этом году 1500 моторов. Это предусмотрено контрактом, который был подписан во время визита делегации из Исламской Республики Пакистан на минский завод.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», сотрудничество с Пакистаном – не новое направление. У белорусского предприятия в этом регионе давно и успешно работает дилер, а теперь подписаны перспективные договоренности с одной из крупнейших пакистанских компаний занимающейся на внутреннем рынке торговлей продукцией промышленного сектора.

На переговорах с генеральным директором Минского моторного завода Александром Рогожником представители руководства компании обсудили дальнейшее взаимодействие для увеличения экспорта белорусских двигателей на рынок Пакистана, перспективы роста объемов поставок. Первая партия по контракту в количестве 125 двигателей Д-244 уже готовится к отгрузке потребителю. Сотрудничество осуществляется только на основе полной предоплаты и здесь партнеры обоюдно соблюдают график.