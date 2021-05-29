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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ММЗ ОТПРАВИТ В ЭТОМ ГОДУ В ПАКИСТАН 1500 МОТОРОВ
12:41 31.05.2021
Минский моторный завод (ММЗ) поставит в Пакистан в этом году 1500 моторов. Это предусмотрено контрактом, который был подписан во время визита делегации из Исламской Республики Пакистан на минский завод.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», сотрудничество с Пакистаном – не новое направление. У белорусского предприятия в этом регионе давно и успешно работает дилер, а теперь подписаны перспективные договоренности с одной из крупнейших пакистанских компаний занимающейся на внутреннем рынке торговлей продукцией промышленного сектора.
На переговорах с генеральным директором Минского моторного завода Александром Рогожником представители руководства компании обсудили дальнейшее взаимодействие для увеличения экспорта белорусских двигателей на рынок Пакистана, перспективы роста объемов поставок. Первая партия по контракту в количестве 125 двигателей Д-244 уже готовится к отгрузке потребителю. Сотрудничество осуществляется только на основе полной предоплаты и здесь партнеры обоюдно соблюдают график.
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