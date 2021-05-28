ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) и Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) провели 27 мая 2021 г. круглый стол «Рынок производства и потребления черных и цветных металлов Республики Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в мероприятии приняли участие представители ведущих промышленных и строительных предприятий Беларуси, включая Белорусский металлургический завод, Бобруйскагромаш, Мозырский НПЗ, Могилевский вагоностроительный завод, Могилевлифтмаш, МАПИД, Гродножилстрой, Стройтрест №8, а также топ-менеджеры крупнейших российских металлургических и металлотрейдинговых компаний, таких как Выксунский металлургический завод, Магнитогорский металлургический комбинат, Северсталь, Королевский трубный завод, Метизкомплект – всего более 100 человек.

С приветственным словом к участникам круглого стола обратился Президент РСПМ Александр Романов.

Он обозначил основные тенденции на российском рынке металла, рассказал об особенностях работы металлургической отрасли в условиях пандемии COVID-19 и отметил важность проведения оффлайн мероприятий, которые позволяют поставщикам и потребителям металлопродукции встретиться тет-а-тет и конструктивно обсудить насущные проблемы.

В свою очередь председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подчеркнул заинтересованность биржи в расширении взаимодействия с российскими металлопроизводителями и выразил готовность оказать любое необходимое содействие по выходу на рынок Беларуси и третьих стран. При этом он подчеркнул, что в условиях закрытия границ основными торгово-экономическими партнерами Республики Беларусь роль биржи как инструмента международной торговли значительно возросла. Это нашло отражение в динамике товарооборота, который по итогам января-апреля вырос на 63% в целом и на 39% по секции металлопродукции.

Начальник управления торгов металлопродукцией БУТБ Евгений Бурейко рассказал об особенностях функционирования и ключевых преимуществах секции торгов металлопродукцией, отдельно остановившись на динамике цен на биржевом рынке металла, мерах, принимаемых биржей для сглаживания ценовых колебаний, а также росте популярности транзитных сделок, когда ни один из контрагентов не является резидентом Республики Беларусь.

Далее в формате видеоконференции прозвучал доклад руководителя отдела аналитики ИИС «Металлоснабжение и сбыт» Виктора Тарнавского, который проинформировал участников круглого стола о текущей ситуации на мировом и российском рынках стального проката, перечислил главные причины беспрецедентного роста спроса на данную продукцию и дал свой прогноз касательно того, когда и при каких обстоятельствах следует ждать стабилизации цен.

Вторая часть круглого стола была посвящена выступлениям участников биржевых торгов – российских продавцов и белорусских покупателей металлопродукции.

Например, заместитель директора ООО «Стали Урала» Сергей Стасюк отметил эффективную работу биржи по аккумулированию на своей площадке спроса и предложения на металлопродукцию, а также высоко оценил реализованные на БУТБ инструменты контроля за исполнением сделок.

Опытом использования биржевого механизма поделилась заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению ОАО «Мозырский НПЗ» Наталья Коробейникова. Среди основных преимуществ торговой площадки БУТБ она указала экономию времени и денежных средств, оперативность и возможность осуществлять закупки в удаленном режиме.

С предложением по совершенствованию работы БУТБ выступил помощник руководителя по коммерческой деятельности ОАО «МАПИД» Егор Бартош. По его мнению, бирже следует на регулярной основе проводить практические семинары, в рамках которых участники торгов могли бы обмениваться полезными советами и рекомендациями, а также высказывать свои пожелания и просьбы в адрес БУТБ.

В рамках визита в Беларусь делегация РСПМ также посетила производственные мощности ОАО «Минский тракторный завод» и ОАО «Амкодор», где имела возможность ознакомиться с технологическим процессом, материалами и комплектующими, применяемыми при изготовлении белорусской техники.